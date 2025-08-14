Ancelotti comparece ao jogo entre Flamengo e Internacional no Maracanã

O técnico Carlo Ancelotti compareceu nesta quarta-feira (13/8), no Maracanã, para assistir ao duelo entre Flamengo e Internacional, pelas oitavas de final da Libertadores. Este é um dos compromissos que o técnico da Seleção Brasileira irá acompanhar ao vivo antes da convocação da Seleção Brasileira no dia 25 deste mês.
Veja o treinador nos camarotes do estádio.
Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti está no Maracanã para acompanhar Flamengo x Internacional.
@_olucasdias pic.twitter.com/R1Sg1Cnpya
— Planeta do Futebol (@futebol_info) August 14, 2025
Além do jogo desta quarta (13/8), a CBF também confirmou a presença de Ancelotti no jogo da Libertadores entre Botafogo e LDU, que acontece na próxima quinta-feira (14/8), no Estádio Nilton Santos e na partida entre Atlético-MG e Grêmio, na Arena MRV, no domingo (17/8), pelo Campeonato Brasileiro.
Vale lembrar que o técnico italiano irá fazer a convocação da Seleção Brasileira para os últimos dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas no próximo dia 25/8, uma segunda-feira, às 15h30.
Além da ida aos confrontos das equipes brasileiras, a CBF também confirmou que a comissão técnica de Carlo Ancelotti irá à Europa para observar presencialmente jogadores brasileiros, além de equipes e estilos de jogos de outros países.