13 de agosto de 2025
Universo POP
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024
Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo

Ancelotti comparece ao jogo entre Flamengo e Internacional no Maracanã

Escrito por Metrópoles
ancelotti-comparece-ao-jogo-entre-flamengo-e-internacional-no-maracana

O técnico Carlo Ancelotti compareceu nesta quarta-feira (13/8), no Maracanã, para assistir ao duelo entre Flamengo e Internacional, pelas oitavas de final da Libertadores. Este é um dos compromissos que o técnico da Seleção Brasileira irá acompanhar ao vivo antes da convocação da Seleção Brasileira no dia 25 deste mês.

Leia também

Veja o treinador nos camarotes do estádio.

Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti está no Maracanã para acompanhar Flamengo x Internacional.

🎥 @_olucasdias pic.twitter.com/R1Sg1Cnpya

— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 14, 2025

Além do jogo desta quarta (13/8), a CBF também confirmou a presença de Ancelotti no jogo da Libertadores entre Botafogo e LDU, que acontece na próxima quinta-feira (14/8), no Estádio Nilton Santos e na partida entre Atlético-MG e Grêmio, na Arena MRV, no domingo (17/8), pelo Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar que o técnico italiano irá fazer a convocação da Seleção Brasileira para os últimos dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas no próximo dia 25/8, uma segunda-feira, às 15h30.

Além da ida aos confrontos das equipes brasileiras, a CBF também confirmou que a comissão técnica de Carlo Ancelotti irá à Europa para observar presencialmente jogadores brasileiros, além de equipes e estilos de jogos de outros países.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.