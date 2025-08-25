25/08/2025
Ancelotti convoca Seleção Brasileira nesta segunda: veja horário e onde assistir

Técnico divulga lista para as duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

O ChatGPT disse:

O técnico Carlo Ancelotti anuncia, às 15h30 desta segunda-feira (25/8), a convocação da Seleção Brasileira para os jogos finais das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrentará o Chile, no dia 4 de setembro, e a Bolívia, no dia 9.

Com a vaga já garantida no Mundial, a expectativa é que a lista traga novos nomes para observação. Até a Copa, marcada para acontecer entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá, restam apenas quatro convocações.

Denis Doyle/Getty Images

📺 Onde assistir?
A convocação será transmitida ao vivo, a partir das 15h, no canal oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no YouTube.

📌 Fonte: CBF
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

