ancelotti-elogia-categorias-de-base,-neymar-e-aponta-rivais-do-brasil

O técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, observou diferentes partidas de equipes brasileiras e fez uma antes de divulgar a lista de convocados para os jogos diante de Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O número de jogadores que atuam no país diminuiu entre as convocações. Apesar disso, o italiano negou uma queda de rendimento no campeonato nacional.

A partida contra os chilenos será no Maracanã. O duelo é apresentado pelo Metrópoles.

Os torcedores poderão garantir suas entradas por meio do site da Bilheteria Digital. Clique aqui e garanta o seu. Os interessados também deverão cadastrar a biometria facial para conseguir realizar a compra. Cadastre sua biometria aqui.

Compre o seu ingresso!

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Técnico chega para assumir a Seleção

Reprodução 2 de 3

Ancelotti termina a trajetória no Real Madrid no dia 25 de maio

Alberto Gardin/NurPhoto via Getty Images 3 de 3

Intermediador da negociação entre CBF e Ancelotti

Reprodução

Leia também

Em entrevista ao UOL, o italiano falou sobre a diferença entre as listas de convocação:

“Uma coisa não tem a ver com a outra. É um futebol diferente, mas aqui têm que considerar três coisas muito importantes: as viagens que o time tem que fazer; o calendário que é muito apertado sobretudo aqui no Brasil; e também o clima, que não permite as equipes de jogar com muita intensidade, como acontece na Europa”, apontou.

“Então essas três condições não permitem jogar um futebol de muita intensidade física, mas creio que é um jogo de muita qualidade. O mundial de clubes mostrou que o futebol brasileiro pode competir com os europeus”, declarou o italiano.

Apesar disso, Ancelotti elogiou as categorias de base do país. O treinador disse que a quantidade de jogadores observados pela comissão técnica surpreende quando comparado com outros países:

“O Brasil tem muitos jogadores. A comissão técnica está observando mais de 70 jogadores que podem estar na equipe nacional, e também estamos observando o Sub-15, Sub-17 e Sub-20, que tem muita qualidade. Então creio que o Brasil nunca terá problemas de geração no futebol”, disse.

“O grupo que tem os jogadores do Brasil, a seleção do Brasil, nenhum time na Europa pode ter essa quantidade de jogadores”, acrescentou.

O principal destaque com a Seleção Brasileira ainda é Neymar. O jogador é o artilheiro com a Amarelinha, porém, sua última vez com a equipe nacional foi em 2023. Sobre a ausência do camisa 10 entre os convocados, Ancelotti explicou ser apenas uma questão física, tratada como essencial pelo italiano.

“O tema do Neymar é só um problema caráter físico, porque Neymar segue tendo muita qualidade no jogo, muito caráter. Se ele volta à sua melhor condição física, todo o Mundo estará contente que ele esteja na equipe nacional”, relatou sobre Neymar.

Restando menos de um ano para a estreia da Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti elencou quais são os adversários de maior qualidade na competição e que irão medir forças com o Brasil:

“Os times que podem competir no Mundial são muitos. Na América do Sul, Argentina, obviamente, Brasil, Equador tem um time muito bom, Colômbia também. Na Europa, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha. Espero que a Itália esteja no próximo mundial no próximo verão, mas acredito que essas são as equipes”, disse.

Metrópoles Sports

Este será mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles promove partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei e da Copa do Brasil.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025: