Ancelotti faz segunda convocação na Seleção com nove novidades; Neymar fica fora

Lista de convocados para a seleção brasileira foi confirmada nesta segunda-feira (25)

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira (25), sua segunda lista de convocados para a seleção brasileira. O Brasil encara o Chile no Maracanã, no dia 4 de setembro, e encerra sua participação nas Eliminatórias da Copa de 2026 contra a Bolívia, em La Paz, no dia 9.

A relação tem nove novidades em relação à última convocação: Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Joelinton, Lucas Paquetá, João Pedro, Kaio Jorge e Luiz Henrique. O atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, é o único estreante no grupo. Já Neymar voltou a ficar fora da lista.

Veja a lista completa dos convocados:

Goleiros

– Alisson (Liverpool)
– Bento (Al-Nassr)
– Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

– Alexsandro Ribeiro (Lille)
– Alex Sandro (Flamengo)
– Caio Henrique (Monaco)
– Douglas Santos (Zenit)
– Fabrício Bruno (Cruzeiro)
– Gabriel Magalhães (Arsenal)
– Marquinhos (PSG)
– Vanderson (Monaco)
– Wesley (Roma)

Meio-campistas

– Andrey Santos (Chelsea)
– Bruno Guimarães (Newcastle)
– Casemiro (Manchester United)
– Joelinton (Newcastle)
– Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

– Estêvão (Chelsea)
– Gabriel Martinelli (Arsenal)
– João Pedro (Chelsea)
– Kaio Jorge (Cruzeiro)
– Luiz Henrique (Zenit)
– Matheus Cunha (Manchester United)
– Raphinha (Barcelona)
– Richarlison (Tottenham)

Próximos compromissos
Com 25 pontos, o Brasil ocupa a terceira colocação nas Eliminatórias e já garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026, que será disputada em México, Estados Unidos e Canadá. A Argentina lidera com 35 pontos.

Além dos jogos contra Chile e Bolívia, a CBF deve confirmar em breve dois amistosos em outubro pela Copa Kirin: contra a Coreia do Sul, no dia 10, em Seul, e diante do Japão, no dia 14, no Estádio Nacional de Tóquio.

