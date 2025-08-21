Ancelotti não observará Neymar em próximo jogo do Santos. Entenda

20/08/2025
O técnico Carlo Ancelotti divulgará a pré lista de convocados para os próximos compromissos da Seleção Brasileira na segunda-feira (25/8). Antes de divulgar os relacionados, o treinador italiano acompanhará a partida entre Bahia x Santos, neste domingo (24/8), às 16h, na Arena Fonte Nova. Especulado na pré-lista, Neymar não estará no compromisso, pois tomou o terceiro cartão amarelo na goleada diante do Vasco e não foi relacionado para a partida.

Entre os elencos, Jean Lucas, do Bahia e Brazão, do Santos, também devem ser observados pela comissão de Carleto.

Além de Bahia x Santos no final de semana, a comissão técnica do italiano irá acompanhar outra partida. Nesta quarta-feira (20/8), Carleto está no Beira Rio para mapear jogadores de Internacional e Flamengo, que se enfrentam em duelo válido pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores.

Ancelotti também viu a vitória do Botafogo sobre a LDU pela mesma competição, e a derrota do Atlético-MG para o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro.

A Seleção Brasileira volta a campo no mês de setembro para os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No dia 4 de setembro, o adversário será o Chile, no Maracanã. Já no dia 9, a partida será contra a Bolívia, no estádio Municipal El Alto, em La Paz, a 4.070 metros acima do nível do mar.

