Andressa Urach revela ranking de parceiros sexuais famosos na TV

Em uma participação no programa “No Alvo“, do SBT, a influenciadora Andressa Urach surpreendeu ao montar um ranking de seus melhores parceiros sexuais famosos. Questionada pelo apresentador, ela elegeu o jogador Cristiano Ronaldo como número um, seguido pelo ator Cauã Reymond. A lista de nomes citados pela ex-modelo também inclui o jogador Neymar e os cantores Lucas Lucco e Léo Santana.

Críticas à igreja e manutenção da fé

Durante a entrevista, Andressa Urach explicou os motivos de seu desligamento da Igreja Universal do Reino de Deus. Ela afirmou ter notado “desvios de verbas” e uso inadequado de dízimos e ofertas. “A falta de temor com as coisas de Deus me deu nojo desse CNPJ que se chama igreja”, declarou.

Apesar das críticas, a influenciadora garante que mantém sua fé. “Infelizmente, os religiosos julgam muito os gays”, disse, reforçando sua missão espiritual sem a intenção de fundar uma nova igreja.

Fonte: Correio Braziliense

Redigido por Contilnet.