Animal raro com mutação genética é resgatado em Santa Catarina

Um animal raro com mutação genética foi encontrado na segunda-feira (25/8), em meio a uma plantação de bananeiras em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. Trata-se de um gato-do-mato-pequeno com melanismo, o que deixa sua pelagem toda preta. Segundo o biólogo Christian Raboch Lempek, que resgatou o animal, este é um dos casos mais raros encontrados na região.

Christian, que realiza o trabalho de resgate de fauna e animais silvestres em Jaraguá do Sul, foi acionado por um morador do bairro Santa Luzia que, andando por uma plantação de bananas, encontrou o filhotinho de gato no chão. Ele chegou a procurar os pais, mas não encontrou e acabou resgatando o animal.

Animal foi resgatado em plantação de bananeiras em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense

Melanismo deixou a pelagem do animal toda preta

Animal foi resgatado por biólogo

