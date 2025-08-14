14 de agosto de 2025
Anistia é a saída menos dolorosa para a chantagem de Donald Trump

O problema de chantagem e intimidação é que elas sempre funcionam quando não resta outro caminho ao chantageado e intimidado, e esse é o caso do Brasil em relação a Donald Trump.

STF, Lula e imprensa podem ficar com todo essa discurseira de defesa da soberania nacional, mas no mundo real, onde empresário tem de faturar e trabalhador tem de receber salário, soberania é sobreviver, prover os filhos, tocar a vida.

Esse pacote que, como era previsível, o governo embrulhou em marca eleitoreira não vai solucionar o imenso problema dos exportadores para os Estados Unidos  e, ao mesmo tempo, vai esculhambar ainda mais as contas governamentais.

Era preciso fazer alguma coisa imediatamente? Era. Mas só ingênuos acreditam que bufunfa arrecadada por governo é separada em gavetinhas. Não é. Esse negócio de que os R$ 30 bilhões desse pacote vão sair de um dinheiro que estava parado no Fundo de Garantia à Exportação é truque contábil.

Você pode dar a rubrica que quiser, inventar superávit aqui para compensar rombo acolá, que a bufunfa governamental é uma só — e, quanto mais curta ela é para os gastos, mais o governo tem de pegar emprestado, e mais ele tem de pintar papel e fazer crer que é dinheiro.

Chantagem e intimidação funcionam, eu ia dizendo, e a realidade é que somos fracotes para fazer frente ao colosso americano. Não adianta jogar a culpa pela nossa fraqueza nos gringos: trabalhamos para ser coisinha miúda há séculos, repita-se.

Se não a esta altura, a uma altura logo ali adiante, a questão que deverá gritar mais alto é se vale mesmo a pena sacrificar o país para que um desclassificado como Jair Bolsonaro e os demais cretinos do 8 de janeiro mofem na prisão.

A questão que deverá gritar mais alto é se não é insano imolar empresários e trabalhadores para manter o STF fora do seu leito constitucional, como tribunal censor e dado a justiçamentos, que fere a democracia em nome da defesa da democracia.

Logo ali adiante pode-se concluir que, embora Donald Trump esteja errado, isso não significa que estejamos inteiramente certos. E que a saída menos dolorosa para a chantagem e a intimidação é o STF recolher-se ao seu papel e não atuar para impedir que o Congresso possa votar uma anistia aos condenados pelo tribunal.

