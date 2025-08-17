16/08/2025
Anitta visita território indígena no Xingu: “Persistem e resistem”

Cantora participou de encontro com o povo Kuikuro e devem visitar o cacique Raoni em gravação para programa da TV Globo

Neste sábado (16), a cantora Anitta e o apresentador Luciano Huck estiveram no Xingu, região tradicional dos povos originários no nordeste do Mato Grosso. A dupla desembarcou na Aldeia Ipatse, do povo Kuikuro, onde foram recebidos em um momento de troca cultural que integra as gravações de um especial do programa “Domingão”, da TV Globo.

Anitta visita território indígena no Xingu. Foto: Reprodução

Durante a visita, Anitta destacou a importância da luta dos indígenas pela preservação da floresta e de suas tradições. Em conversa com Takumã Kuikuro, a artista agradeceu a acolhida e reforçou seu apoio. ““Eu só tenho a agradecer pelo convite e por cuidar da nossa natureza, por continuarem lutando, persistindo, resistindo. Porque eu sei muito bem como é a força contrária para acabar com os territórios indígenas e com a cultura”, afirmou.

O apresentador Luciano Huck também fez questão de se pronunciar, ressaltando sua admiração e o compromisso de dar visibilidade às comunidades indígenas. “Estou muito feliz de poder amplificar ainda mais a cultura de vocês. Obrigado por nos receberem na casa de vocês”, disse.

De acordo com informações do portal Mídia Indígena, a passagem dos artistas pelo Xingu não se restringe à aldeia Kuikuro. Ainda neste fim de semana, eles devem seguir até a Terra Indígena Capoto-Jarina, onde está prevista uma visita ao cacique Raoni Metuktire, uma das maiores lideranças indígenas do Brasil, que aos 93 anos continua sendo referência mundial na defesa da Amazônia e dos direitos dos povos originários.

A gravação será exibida em edição especial do programa dominical, que promete levar ao grande público um retrato da força cultural e da resistência indígena.

Veja o vídeo de Mídia Indígena:

