Ano difícil: Palmeiras tem retrospecto ruim contra o Corinthians em 2025

O ano de 2025 não tem sido fácil para o Palmeiras nos confrontos contra seu maior rival. Após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, o time de Abel Ferreira amarga um retrospecto negativo contra o alvinegro, com apenas uma vitória em seis jogos.

No total, o Timão venceu três vezes, o Palmeiras uma, e houve dois empates. O Corinthians eliminou o rival na Copa do Brasil e também levou a melhor na final do Campeonato Paulista.

Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images

Resultados do ano

Confira os resultados dos confrontos entre Palmeiras e Corinthians em 2025:

  • Palmeiras 1 x 1 CorinthiansPaulistão
  • Palmeiras 0 x 1 Corinthians – final do Paulistão (ida)
  • Corinthians 0 x 0 Palmeiras – final do Paulistão (volta)
  • Palmeiras 2 x 0 CorinthiansBrasileirão
  • Corinthians 1 x 0 PalmeirasCopa do Brasil (ida)
  • Palmeiras 0 x 2 CorinthiansCopa do Brasil (volta)

O Palmeiras volta a campo neste domingo (10/8), contra o Ceará, pelo Brasileirão. Já o Corinthians enfrenta o Juventude na segunda-feira (11/8).

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

