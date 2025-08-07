Ano difícil: Palmeiras tem retrospecto ruim contra o Corinthians em 2025

O ano de 2025 não tem sido fácil para o Palmeiras nos confrontos contra seu maior rival. Após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, o time de Abel Ferreira amarga um retrospecto negativo contra o alvinegro, com apenas uma vitória em seis jogos.
No total, o Timão venceu três vezes, o Palmeiras uma, e houve dois empates. O Corinthians eliminou o rival na Copa do Brasil e também levou a melhor na final do Campeonato Paulista.
Resultados do ano
Confira os resultados dos confrontos entre Palmeiras e Corinthians em 2025:
- Palmeiras 1 x 1 Corinthians – Paulistão
- Palmeiras 0 x 1 Corinthians – final do Paulistão (ida)
- Corinthians 0 x 0 Palmeiras – final do Paulistão (volta)
- Palmeiras 2 x 0 Corinthians – Brasileirão
- Corinthians 1 x 0 Palmeiras – Copa do Brasil (ida)
- Palmeiras 0 x 2 Corinthians – Copa do Brasil (volta)
O Palmeiras volta a campo neste domingo (10/8), contra o Ceará, pelo Brasileirão. Já o Corinthians enfrenta o Juventude na segunda-feira (11/8).
