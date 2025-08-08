ansiedade:-como-equilibrar-sua-energia-para-aliviar-os-sintomas

O estresse e a ansiedade são problemas cada vez mais presentes na sociedade atual. No entanto, o que muitas pessoas não sabem é que esses estados emocionais estão diretamente relacionados ao desequilíbrio energético do nosso corpo. Quando nossa energia vital está em desarmonia, ficamos mais vulneráveis a tensões emocionais, físicas e mentais.

De acordo com a mentora energética Thais Galassi, equilibrar a energia é uma forma eficaz e natural de restaurar o bem-estar. Técnicas como respiração consciente, meditação guiada e práticas de aterramento, por exemplo, ajudam a reconectar o indivíduo ao momento presente, trazendo clareza, foco e tranquilidade.

“Essas práticas acessam camadas sutis do nosso campo energético, liberando bloqueios acumulados por traumas, excesso de estímulos e padrões negativos de pensamento”, explica Thais. Segundo ela, é possível mudar a relação com o estresse e a ansiedade não apenas aliviando os sintomas, mas tratando a raiz do problema: o desequilíbrio da energia interna. Abaixo, a especialista separou sete dicas para equilibrar sua energia e combater os sintomas desses problemas.

1. Respire conscientemente

A respiração é a ponte entre corpo, mente e energia. Adotá-la pode fazer toda a diferença para aliviar a ansiedade. Assim, inspire profundamente pelo nariz, segure por alguns segundos e solte lentamente pela boca. Isso desacelera o sistema nervoso e recentra sua energia.

