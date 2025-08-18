18/08/2025
Antes de debater fim da guerra com Zelensky, Trump posta: “Grande dia”

Horas antes da reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que pode indicar os rumos da guerra com a Rússia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, procurou demonstrar otimismo e que comemorou o fato de vários líderes europeus participarem da cúpula, nesta segunda-feira (18/8), em Washington (EUA).

“Um grande dia na Casa Branca. Nunca tivemos tantos líderes europeus aqui ao mesmo tempo. Uma grande honra para os Estados Unidos!!! Vamos ver quais serão os resultados???”, ressaltou Trump, na sua rede Thruth Social.

Apesar do otimismo que Trump tenta demonstrar, chegar a um acordo de paz não será uma tarefa fácil para Zelensky. Ele está sob pressão do norte-americano, que, nesse domingo (17/8), jogou a responsabilidade sobre o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia sobre o ucraniano.

O norte-americano afirmou que o fim da guerra “quase imediatamente” depende de Zelensky. “O presidente da Ucrânia pode encerrar a guerra com a Rússia quase imediatamente, se quiser, ou pode continuar lutando”, publicou Trump.

“Depende de Zelensky” significa para o ucraniano desistir de integrar a aliança militar Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e ceder territórios à Rússia, condições impostas por Putin para o fim do conflito.

Zelensky será acompanhado por uma comitiva de líderes europeus na reunião com Trump. Até o momento, ao menos sete lideranças da Europa já confirmaram presença na cúpula:

  • Mark Rutte – Secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan);
  • Giorgia Meloni – Premiê da Itália;
  • Emmanuel Macron – Presidente da França;
  • Friedrich Merz – Chanceler da Alemanha;
  • Keir Starmer – Premiê do Reino Unido;
  • Ursula von der Leyen – Chefe da União Europeia (UE); e
  • Alexander Stubb – Presidente da Finlândia.
Mais cedo, Zelesnky afirmou que já estava em Washington para a cúpula com Trump e outros líderes europeus. Na rede social X, ele afirmou que a Rússia precisa pôr fim à guerra e espera que os “amigos europeus” forcem o país a uma paz real.

O encontro se dá após Trump receber o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na sexta-feira (15/8), em Anchorage, no Alasca. O norte-americano e o russo saíram da reunião falando em diálogo, mas sem uma definição clara a respeito de cessar-fogo na Ucrânia.

