Antioxidantes, estes alimentos hidratam e ajudam a reduzir a celulite

Escrito por Metrópoles
Quando o assunto é celulite, a hidratação não deve vir apenas do copo de água. A alimentação também pode ser uma aliada poderosa para manter a pele saudável e melhorar a aparência da temida “casca de laranja”.

Alguns alimentos têm alta concentração de água e compostos bioativos que estimulam a circulação, combatem inflamações e auxiliam na eliminação de toxinas — todos fatores que contribuem para a redução do aspecto da celulite.

Menina mostra segurando e empurrando a pele das pernas celulite

Frutas como melancia, melão, laranja e abacaxi, por exemplo, são ricas em água e vitamina C, nutriente essencial para a produção de colágeno. Hortaliças como pepino e alface também oferecem efeito hidratante e ajudam no equilíbrio da retenção de líquidos.

Já alimentos como frutos vermelhos, ricos em antioxidantes, protegem as fibras de colágeno contra os danos dos radicais livres, mantendo a pele mais firme e uniforme.

Foto colorida de melão cortado - MetrópolesEm algumas culturas, o melão é utilizado em práticas medicinais por suas propriedades diuréticas e digestivas

É importante relembrar que nenhum alimento, isoladamente, elimina a celulite. O efeito é potencializado quando a dieta equilibrada se soma à prática de atividade física, à ingestão adequada de líquidos e ao controle de fatores como estresse e sedentarismo. Ou seja, a beleza da pele começa, literalmente, de dentro para fora.

10 alimentos que auxiliam na perda de peso

10 alimentos que auxiliam na perda de peso

Perder peso de forma saudável não é algo que acontece da noite para o dia. É necessário ter bons hábitos de vida, fazer exercícios, manter dieta e ter persistência

Francesco Carta fotografo/Getty Images2 de 14

No entanto, quando combinados com boas práticas, certos alimentos podem auxiliar na perda de peso graças ao alto teor de fibras e/ou poder termogênico e anti-inflamatório

Getty Images3 de 14

Esses alimentos são aqueles capazes de combater a retenção de líquidos, melhorar o trânsito intestinal, acelerar o metabolismo ou queimar calorias

iStock
4 de 14

O abacate, apesar de calórico, é rico em gorduras boas, possui propriedades anti-inflamatórias e é um alimento que incentiva digestão mais lenta. Logo, é uma fruta que ajuda a prolongar a saciedade do corpo

Irene Kredenets/ Unsplash5 de 14

A pimenta é outro alimento que auxilia na perda de peso. Por elevar a temperatura corporal e ser capaz de aumentar a frequência cardíaca, as pimentas fazem com que queimemos mais calorias

Priscila Zambotto/ Getty Images6 de 14

O salmão é um dos alimentos que prolongam a sensação de saciedade. Além de ser uma ótima fonte de proteína, também contém ácidos graxos anti-inflamatórios

Catherine Falls Commercial/ Getty Images7 de 14

A maçã verde é uma das frutas mais indicadas para quem procura por alimentos que auxiliem na perda de peso. Além de conter pouco açúcar, se comparada a outros tipos de maçãs, ela também é rica em pectina, que auxilia na redução do colesterol e no bom funcionamento digestivo

Inacio Pires / EyeEm/Getty Images8 de 14

Além de possuírem efeito termogênico, os ovos têm 6 gramas de proteína por porção. Quando consumidos pela manhã, promovem saciedade por várias horas no dia

Laurie Ambrose/ Getty Images9 de 14

Apesar de ser calórico, o coco traz sensação de saciedade, é rico em gorduras boas e disponibiliza energia para o organismo de forma mais rápida que outros tipos de gordura

HD Connelly/ Getty Images10 de 14

Brócolis, couve, couve-flor, couve de Bruxelas, repolho e rúcula, os vegetais crucíferos, possuem baixa caloria e são poderosas fontes de fibras

Sam Barnes/ Getty Images11 de 14

Peito de frango é uma excelente fonte de proteína e possui baixo teor de gordura e calorias

Arx0nt/ Getty Images12 de 14

Segundo especialistas, o vinagre de maçã prolonga a sensação de saciedade e ajuda a controlar os níveis de insulina no corpo. Há duas maneiras de consumir esse alimento: colocando na salada ou diluindo em água e tomando antes das refeições

Aniko Hobel/ Getty Images13 de 14

Frutas vermelhas são outro grande trunfo. Elas possuem propriedades rejuvenescedoras, atuam na redução dos níveis de inflamação e pressão arterial, são ricas em antioxidantes e deliciosas. Morango, cereja, groselhas vermelhas e mirtilos são exemplos

Olivia Bell Photography/ Getty Images14 de 14

Para conseguir ver os números diminuindo na balança e garantir uma boa saúde, não deixe de procurar orientação profissional

Juliana Andrade(*) Juliana Andrade é nutricionista formada pela UnB e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Escreve sobre alimentação, saúde e estilo de vida

