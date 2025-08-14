antioxidantes,-estes-alimentos-hidratam-e-ajudam-a-reduzir-a-celulite

Quando o assunto é celulite, a hidratação não deve vir apenas do copo de água. A alimentação também pode ser uma aliada poderosa para manter a pele saudável e melhorar a aparência da temida “casca de laranja”.

Alguns alimentos têm alta concentração de água e compostos bioativos que estimulam a circulação, combatem inflamações e auxiliam na eliminação de toxinas — todos fatores que contribuem para a redução do aspecto da celulite.

Frutas como melancia, melão, laranja e abacaxi, por exemplo, são ricas em água e vitamina C, nutriente essencial para a produção de colágeno. Hortaliças como pepino e alface também oferecem efeito hidratante e ajudam no equilíbrio da retenção de líquidos.

Já alimentos como frutos vermelhos, ricos em antioxidantes, protegem as fibras de colágeno contra os danos dos radicais livres, mantendo a pele mais firme e uniforme.

Em algumas culturas, o melão é utilizado em práticas medicinais por suas propriedades diuréticas e digestivas

É importante relembrar que nenhum alimento, isoladamente, elimina a celulite. O efeito é potencializado quando a dieta equilibrada se soma à prática de atividade física, à ingestão adequada de líquidos e ao controle de fatores como estresse e sedentarismo. Ou seja, a beleza da pele começa, literalmente, de dentro para fora.

10 alimentos que auxiliam na perda de peso



1 de 14

Perder peso de forma saudável não é algo que acontece da noite para o dia. É necessário ter bons hábitos de vida, fazer exercícios, manter dieta e ter persistência

2 de 14

No entanto, quando combinados com boas práticas, certos alimentos podem auxiliar na perda de peso graças ao alto teor de fibras e/ou poder termogênico e anti-inflamatório

3 de 14

Esses alimentos são aqueles capazes de combater a retenção de líquidos, melhorar o trânsito intestinal, acelerar o metabolismo ou queimar calorias

4 de 14

4 de 14

O abacate, apesar de calórico, é rico em gorduras boas, possui propriedades anti-inflamatórias e é um alimento que incentiva digestão mais lenta. Logo, é uma fruta que ajuda a prolongar a saciedade do corpo

5 de 14

A pimenta é outro alimento que auxilia na perda de peso. Por elevar a temperatura corporal e ser capaz de aumentar a frequência cardíaca, as pimentas fazem com que queimemos mais calorias

6 de 14

O salmão é um dos alimentos que prolongam a sensação de saciedade. Além de ser uma ótima fonte de proteína, também contém ácidos graxos anti-inflamatórios

7 de 14

A maçã verde é uma das frutas mais indicadas para quem procura por alimentos que auxiliem na perda de peso. Além de conter pouco açúcar, se comparada a outros tipos de maçãs, ela também é rica em pectina, que auxilia na redução do colesterol e no bom funcionamento digestivo

8 de 14

Além de possuírem efeito termogênico, os ovos têm 6 gramas de proteína por porção. Quando consumidos pela manhã, promovem saciedade por várias horas no dia

9 de 14

Apesar de ser calórico, o coco traz sensação de saciedade, é rico em gorduras boas e disponibiliza energia para o organismo de forma mais rápida que outros tipos de gordura

10 de 14

Brócolis, couve, couve-flor, couve de Bruxelas, repolho e rúcula, os vegetais crucíferos, possuem baixa caloria e são poderosas fontes de fibras

11 de 14

Peito de frango é uma excelente fonte de proteína e possui baixo teor de gordura e calorias

12 de 14

Segundo especialistas, o vinagre de maçã prolonga a sensação de saciedade e ajuda a controlar os níveis de insulina no corpo. Há duas maneiras de consumir esse alimento: colocando na salada ou diluindo em água e tomando antes das refeições

13 de 14

Frutas vermelhas são outro grande trunfo. Elas possuem propriedades rejuvenescedoras, atuam na redução dos níveis de inflamação e pressão arterial, são ricas em antioxidantes e deliciosas. Morango, cereja, groselhas vermelhas e mirtilos são exemplos

14 de 14

Para conseguir ver os números diminuindo na balança e garantir uma boa saúde, não deixe de procurar orientação profissional

(*) Juliana Andrade é nutricionista formada pela UnB e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Escreve sobre alimentação, saúde e estilo de vida