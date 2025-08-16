antonia-fontenelle-ironiza-esposa-de-tirullipa:-“clube-das-chifrudas”

A youtuber Antonia Fontenelle utilizou suas redes sociais, nesta sexta-feira (15/8), para ironizar o caso extraconjugal do humorista Tirullipa, revelado recentemente com exclusividade pela coluna Fábia Oliveira.

Em seu perfil no Instagram, Fontenelle reagiu a alguns dos áudios também divulgados pela coluna, nos quais Tirullipa se declarava para a influenciadora Dani Lopez.

Ironizou esposa do humorista

Na legenda da publicação, a influenciadora mencionou a esposa do humorista, Stefânia Lemos, convidando-a para o chamado “clube das chifrudas”.

“Tão romântico esse @tirullipa. Alguém tem a @ da esposa dele? Quero convidá-la para o clube das chifrudas fundado por mim nos anos 2000. Já tem dois Maracanãs lotados, mas sempre cabe mais uma”, disparou ela de forma irônica.

Relembre

A coluna Fábia Oliveira divulgou, com exclusividade, áudios e prints de conversas entre Tirullipa e Dani Lopez. No conteúdo, o filho de Tiririca se declara apaixonado e demonstra interesse em manter o relacionamento. Em uma das mensagens, escreveu:

“Eu quero demais, vai depender só de você, dessa vez eu não vou sumir.”

Em outro trecho, o humorista expressa sua admiração:

“Você não tem noção de como é gostoso a gente estar junto, teu toque, seu abraço. Você é muito carinhosa, você é apaixonante, incrível, perfeita em tudo.”

Além das declarações, Tirullipa enviou fotos descontraídas, incluindo registros de uma apresentação do seu circo, e falou sobre a saudade:

“Sumi pois não quis atrapalhar, mas confesso que não te esqueci. Você é foda, me pegou de jeito. Quero te esquecer, mas não consigo. Maravilhosa demais.”