antonia-fontenelle-ironiza-esposa-de-tirullipa:-“clube-das-chifrudas”

A youtuber Antonia Fontenelle utilizou suas redes sociais, nesta sexta-feira (15/8), para ironizar o caso extraconjugal do humorista Tirullipa, revelado recentemente com exclusividade pela coluna Fábia Oliveira.
Em seu perfil no Instagram, Fontenelle reagiu a alguns dos áudios também divulgados pela coluna, nos quais Tirullipa se declarava para a influenciadora Dani Lopez.
Ironizou esposa do humorista
Na legenda da publicação, a influenciadora mencionou a esposa do humorista, Stefânia Lemos, convidando-a para o chamado “clube das chifrudas”.
“Tão romântico esse @tirullipa. Alguém tem a @ da esposa dele? Quero convidá-la para o clube das chifrudas fundado por mim nos anos 2000. Já tem dois Maracanãs lotados, mas sempre cabe mais uma”, disparou ela de forma irônica.
Antonia Fontenelle
Antonia Fontenelle
Antonia Fontenelle
Tirullipa.
Tirullipa.
Tirullipa.
Veja o vídeo
Relembre
A coluna Fábia Oliveira divulgou, com exclusividade, áudios e prints de conversas entre Tirullipa e Dani Lopez. No conteúdo, o filho de Tiririca se declara apaixonado e demonstra interesse em manter o relacionamento. Em uma das mensagens, escreveu:
“Eu quero demais, vai depender só de você, dessa vez eu não vou sumir.”
Em outro trecho, o humorista expressa sua admiração:
“Você não tem noção de como é gostoso a gente estar junto, teu toque, seu abraço. Você é muito carinhosa, você é apaixonante, incrível, perfeita em tudo.”
Além das declarações, Tirullipa enviou fotos descontraídas, incluindo registros de uma apresentação do seu circo, e falou sobre a saudade:
“Sumi pois não quis atrapalhar, mas confesso que não te esqueci. Você é foda, me pegou de jeito. Quero te esquecer, mas não consigo. Maravilhosa demais.”