25/08/2025
Anvisa proíbe suplementos alimentares de duas marcas; confira a lista

Gold Labs e Nutrivitalle tiveram todos os produtos suspensos por irregularidades; outros fabricantes também foram afetados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta segunda-feira (25/8), no Diário Oficial da União (DOU), uma resolução que proíbe a comercialização, fabricação, importação, distribuição, propaganda e uso de suplementos alimentares de duas marcas: Gold Labs e Nutrivitalle.

Segundo o despacho, os produtos da Gold Labs contêm constituintes não autorizados em suplementos alimentares e já apresentaram relatos de eventos adversos graves.

Já os suplementos da Nutrivitalle, fabricados pela empresa Sunfood Clinical Brasil Indústria e Comércio, foram suspensos por não possuírem registro sanitário válido, utilizarem substâncias não autorizadas em alimentos, apresentarem irregularidades na produção de probióticos e ainda por terem origem em uma planta fabril desconhecida.

Outras marcas também foram atingidas

A resolução da Anvisa também determinou a suspensão de produtos da empresa Floral Ervas do Brasil, incluindo os suplementos Magnésio Dimalato, Magnésio Quelato, Expectos Mel, Lipo Magre, Max Beauty, Gestlac e Max Neural. O motivo foi a alegação de propriedades terapêuticas e funcionais não aprovadas.

Outro item afetado foi a Goma Hidratada Ekobom, da Cooperativa de Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves, recolhida voluntariamente após evidências de estufamento.

A reportagem entrou em contato com as empresas citadas e aguarda posicionamento.

📌 Fonte: Redação ContilNet Notícias

