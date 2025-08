Ao ContilNet, Aberson anuncia prazo para convocar aprovados no concurso da Educação

O secretário de Educação do Acre, Aberson Carvalho, bateu um papo com os apresentadores Everton Damasceno e Ludmilla Cavalcante, no estande do ContilNet na Expoacre 2025, nesta quinta-feira (1).

Na ocasião, o político falou sobre diversos assuntos, incluindo a volta às aulas, que será na primeira semana de agosto, e o maior concurso da história da Educação, com mais de 3 mil vagas.

O secretário garantiu que as convocações serão feitas em janeiro do próximo ano.

“O cronograma final se encerra em setembro. Se Deus quiser, em janeiro do ano que vem faremos as convocações dos 3 mil professores: são 2 mil professores regentes; 500 professores da educação especial; e 500 administrativos. É o maior concurso da história com mais de 50 mil inscritos”, afirmou o secretário.

