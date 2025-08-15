Ao ContilNet, Dilsinho fala sobre nova turnê e chegada de ônibus a Feijó: “Mais barato”

15/08/2025
Em entrevista ao ContilNet, momentos antes de subir ao palco para abrir o Festival do Açaí 2025, em Feijó, na noite desta quinta-feira (14), o cantor Dilsinho comentou sobre a nova turnê, Diferentão, um projeto que começou a ser falado lá em 2023 e teve participação de artistas grandiosos como Ana Castela, Sorriso Maroto e Vitor Kley.

A apresentação marcou o início da programação oficial do festival do Açaí/ Foto: ContilNet

O cantor aproveitou ainda e revelou detalhes curiosos da viagem ao município acreano. O artista contou que ele e a equipe chegaram a Feijó de ônibus, opção que também será utilizada na saída. Com bom humor, justificou a escolha: “Mais barato”. A chegada simples e a simpatia do cantor chamaram a atenção dos fãs, que o aguardavam desde as primeiras horas do dia.

“Muito mais barato. A galera gasta muito e eu sou um cara que controlo bem os gastos. A gente veio conhecer o lugar. É um pouquinho difícil mesmo de chegar de ônibus”, brincou.

A apresentação marcou o início da programação oficial do festival, que celebra o açaí, principal símbolo econômico e cultural da cidade, e reúne artistas locais e nacionais, competições e feira de produtos regionais.

