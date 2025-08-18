18/08/2025
Ao ContilNet, Nattanzinho diz que chegou ao Acre ‘virado há dois dias’: “Tomei uma cachaça”

Cantor foi a grande atração da última noite do Festival do Açaí 2025

O cantor Nattanzinho foi a grande atração da quarta e última noite do Festival do Açaí 2025, em Feijó, interior do Acre, neste domingo (17).

Cantor durante entrevista ao ContilNet/Foto: Reprodução

Em entrevista exclusiva ao ContilNet, ele contou que aproveitou a viagem até o Acre para descansar durante o trajeto, já que estava sem dormir direito há dois dias devido à intensa agenda de shows pelo Brasil.

“Tomei uma cachaça da porra e tava dois dias virado. Na verdade a gente tá virado ainda. Eu fiz Paragominas, Piauí, Nova Russas e de lá vim pro Acre. Dormi duas horas em dois dias”, disse.

Nattanzinho subiu ao palco por volta das 22h30 e arrastou uma multidão no Festival do Açaí.

Veja a entrevista na íntegra:

