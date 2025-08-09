9 de agosto de 2025
Universo POP
Coluna da Márcia Abreu: aniversariantes e novidades da semana; confira aqui
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão

Ao lado de Petecão, Simone Tebet anuncia que governo Lula vai lutar para tirar castanha processada do tarifaço

Ministra comemorou sucesso da produção no Acre e disse que trabalho da Cooperacre garante empregos para diversas famílias

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, divulgou nesta sexta-feira (8) um vídeo em suas redes sociais destacando sua passagem pelo Acre ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A agenda incluiu visita à sede da Cooperacre, em Rio Branco, considerada uma das maiores referências do extrativismo sustentável na região Norte.

Ao lado de Petecão, Simone Tebet anuncia que governo Lula vai lutar para tirar castanha processada do tarifaço. Foto: Reprodução

Acompanhada do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), Tebet ressaltou a importância da produção de castanha-do-brasil para a economia local e o compromisso do governo federal em fortalecer políticas ambientais, incentivar a bioeconomia e apoiar cadeias produtivas sustentáveis na Amazônia.

Durante a visita, a ministra destacou que o produto enfrenta barreiras comerciais nos Estados Unidos. Segundo ela, embora a castanha in natura já tenha sido retirada da lista de tarifas adicionais, a castanha processada, descascada, embalada e pronta para consumo, continua sendo taxada, prejudicando a competitividade dos produtores acreanos no mercado internacional.

“A gente agora vai lutar para tirar do tarifaço. Já foi tirada a castanha in natura, mas nós somos uma cooperativa que gera muitos empregos, especialmente para as mulheres, e a castanha trabalhada entrou nas tarifas”, afirmou.

Tebet garantiu que o presidente Lula e sua equipe irão atuar para reverter a medida, imposta durante a gestão do ex-presidente norte-americano Donald Trump. “Eles não têm esses produtos que fazem tão bem para a saúde, e vamos tirar do tarifaço para continuar gerando emprego e renda, para que as famílias do Acre não percam a dignidade”, reforçou.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

No Acre, Lula critica Trump e diz que Eduardo Bolsonaro é um ‘moleque’ e ‘traidor dos brasileiros’

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.