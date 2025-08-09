Ao lado de Petecão, Simone Tebet anuncia que governo Lula vai lutar para tirar castanha processada do tarifaço

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, divulgou nesta sexta-feira (8) um vídeo em suas redes sociais destacando sua passagem pelo Acre ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A agenda incluiu visita à sede da Cooperacre, em Rio Branco, considerada uma das maiores referências do extrativismo sustentável na região Norte.

Acompanhada do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), Tebet ressaltou a importância da produção de castanha-do-brasil para a economia local e o compromisso do governo federal em fortalecer políticas ambientais, incentivar a bioeconomia e apoiar cadeias produtivas sustentáveis na Amazônia.

Durante a visita, a ministra destacou que o produto enfrenta barreiras comerciais nos Estados Unidos. Segundo ela, embora a castanha in natura já tenha sido retirada da lista de tarifas adicionais, a castanha processada, descascada, embalada e pronta para consumo, continua sendo taxada, prejudicando a competitividade dos produtores acreanos no mercado internacional.

“A gente agora vai lutar para tirar do tarifaço. Já foi tirada a castanha in natura, mas nós somos uma cooperativa que gera muitos empregos, especialmente para as mulheres, e a castanha trabalhada entrou nas tarifas”, afirmou.

Tebet garantiu que o presidente Lula e sua equipe irão atuar para reverter a medida, imposta durante a gestão do ex-presidente norte-americano Donald Trump. “Eles não têm esses produtos que fazem tão bem para a saúde, e vamos tirar do tarifaço para continuar gerando emprego e renda, para que as famílias do Acre não percam a dignidade”, reforçou.

Veja o vídeo: