AO VIVO: com show de Natanzinho, assista à transmissão da 4ª noite do Festival do Açaí 2025

O 26º Festival do Açaí de Feijó chega à sua última noite neste domingo (17), com uma programação musical que promete agitar o público presente e os que acompanham online.

A atração principal da noite, Natanzinho, sobe ao palco à meia-noite, trazendo sucessos do forró que conquistam fãs em todo o Acre.

Para quem não puder comparecer presencialmente, a equipe do ContilNet realiza transmissão ao vivo pelo canal oficial no YouTube, garantindo que todos os momentos do festival sejam acompanhados pelo público.

Assista a transmissão: