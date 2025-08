aos-27-anos,-goleiro-brasileiro-morre-afogado-em-portugal

Morreu em Portugal, aos 27 anos, o goleiro brasileiro Jeferson Merli. O atelta faleceu nesse sábado (2/8) vítima de um afogamento. A morte foi confirmada neste domingo (3/8) pelo Desportivo Caldelas, clube pelo qual atuava no futebol português.

Merli havia renovado contrato com o Caldelas recentemente. Segunda a imprensa local, o jogador estava de férias no Parque Nacional da Peneda-Gerês, localizado a cerca de 30 quilômetros da cidade de Braga. A região, que fica no extremo norte de Portugal, tem uma famosa praia artificial, onde o goleiro se afogou e veio a óbito.

Jeferson nasceu em Vista Alegre do Alto, na região de Ribeirão Preto, em São Paulo. Ele iniciou carreira no União, do Mato Grosso do Sul, em 2019. Após a breve passagem pelo futebol brasileiro, se transferiu para a Europa, onde jogou pela Safor, da Espanha.

Em Portugal, passou por Condor, Águias da Graça, Lage, Terras de Bouro e Cadelas, onde atuava antes de morrer. Em nota, o clube lamentou o falecimento do goleiro brasileiro.

Confira o comunicado na íntegra:

“É com enorme tristeza e profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso guarda-redes Jeferson Merli.

O Jeferson, que recentemente tinha renovado com o nosso clube, deixa-nos não só a sua dedicação dentro de campo, mas também a amizade, o profissionalismo e o espírito de união que sempre o caracterizaram.

Neste momento de dor, o GD Caldelas manifesta a sua solidariedade e endereça as mais sentidas condolências à família, aos amigos e a todos aqueles que tiveram o privilégio de com ele conviver.

O nosso clube jamais esquecerá a sua entrega e a marca que deixou em todos nós.