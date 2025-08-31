Apagão atinge diversos bairros de Rio Branco e cidades vizinhas neste domingo após chuva

Diversos bairros de Rio Branco registraram queda de energia elétrica na tarde deste domingo (31). Moradores relataram interrupção do fornecimento em diferentes pontos da cidade.

Segundo relatos, a instabilidade também atingiu municípios vizinhos, como Epitaciolândia. Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas do apagão nem previsão de normalização do serviço, mas acredita-se que a chuva inesperada tenha ocasionado o desligamento repentino da rede elétrica.

A ocorrência chegou em um dia quente na capital acreana, aumentando o desconforto da população. Moradores recorreram às redes sociais para relatar a situação e cobrar uma solução rápida.

A Energisa, concessionária local, ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.