Apaixonado! João Gomes tatua nome de Ary Mirelle como prova de amor

Quem está apaixonado é ele! Além de imprimir o seu amor na pele, o cantor também se declarou nas redes sociais

Cada vez mais encantado por sua esposa, o cantor João Gomes, de 23 anos, decidiu ir além das palavras para demonstrar seus sentimentos por Ary Mirelle, de 23 anos. Na última segunda-feira (4/8), ele tatuou o nome da influenciadora no braço — acompanhado de um detalhe especial: o desenho de Stitch, o icônico personagem da animação da Disney.

Nos stories, Ary, que é mãe de Jorge e está grávida de Joaquim, mostrou o resultado da homenagem feita pelo forrozeiro. “Fez tatuagem com meu nome, agora tem que fazer uma bem grandona na testa”, brincou a influenciadora, segurando o braço do amado. Em seguida, João revelou o motivo por trás da escolha do desenho. “No desenho o Stitch estava descobrindo a música com o ukulele, e eu estava descobrindo o meu amor”, declarou-se o artista, em clima de puro romantismo.

Veja as fotos

Mais tarde, o cantor publicou uma declaração em vídeo nos stories para celebrar o amor entre eles. “Você não é só o amor da minha vida, você é a vida me amando de volta”, dizia o post em que marcou Ary. Ela respondeu com a mesma intensidade: “Apaixonada por você todos os dias”.

Ainda na segunda-feira, o casal foi ao hospital para a última consulta de pré-natal antes do nascimento de Joaquim, que está prestes a chegar. A reta final da gravidez tem sido acompanhada de perto para garantir o bem-estar da mãe e do bebê. Em breve, a família estará completa.