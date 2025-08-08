Apoiador de Lula diz que saiu das ruas e virou empresário de sucesso graças ao presidente

Apoiadores do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, marcaram presença no Aeroporto Internacional de Rio Branco na manhã desta sexta-feira (8), aguardando a chegada da autoridade, que cumprirá agenda no estado.

Um dos presentes foi Valcreidy da Cruz Macedo, que levou cartaz e faixa com mensagem destinada ao presidente. “Sou um dos eleitores dele. Foi um cara que batalhou muito para chegar à Presidência, assim como eu batalhei para chegar onde estou”, afirmou.

Empresário do ramo de dobras de calhas, Macedo contou que já viveu em situação de rua e que, por meio de programas criados nos governos petistas, conseguiu se tornar empreendedor. “Hoje sou empresário, tenho minha empresa aqui em Rio Branco, com filial em Cruzeiro do Sul”, disse.

Sobre a possibilidade de conversar com o presidente, ele revelou que este é um grande desejo, mas admite ser algo difícil de acontecer. “Eu sei que é muito difícil, é a autoridade máxima de um país, mas, se pudesse, eu conversaria com ele”, comentou.

Macedo acrescentou que, caso tivesse a oportunidade, pediria para que Lula sempre lembrasse do povo. “Se pudesse dizer algo, seria: ‘nunca esqueça do seu povo’. Independente de quem gosta ou não do senhor, sei que, na história do país, o senhor é o único e vai ser o único a vencer três vezes como presidente, e pode chegar à quarta”, concluiu.