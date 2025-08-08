Apoiadores cantam jingle de Lula enquanto aguardam chegada de presidente na Coperacre

Na manhã desta sexta-feira (8), centenas de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram no galpão da Cooperativa dos Produtores Agropecuários do Acre (Coperacre), em Rio Branco, aguardando sua chegada para a agenda oficial.

O ambiente estava animado, e as pessoas cantaram em voz alta o jingle do presidente: “Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”, demonstrando entusiasmo e apoio à visita presidencial.

Durante a visita ao Acre, Lula veio anunciar investimentos significativos para o estado, fortalecendo áreas essenciais como infraestrutura, educação e agricultura familiar. Antes da agenda oficial na Coperacre, o presidente realizou uma visita pessoal à Casa de Acolhida Souza Araújo, referência no acolhimento e tratamento de pessoas com hanseníase.

A programação na Coperacre está prevista para começar às 11h, quando Lula participará de compromissos oficiais.