8 de agosto de 2025
Universo POP
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento
Faustão passa por dois novos transplantes após infecção generalizada

Apoiadores cantam jingle de Lula enquanto aguardam chegada de presidente na Coperacre

Lula chega ao Acre para anunciar investimentos estratégicos no estado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Na manhã desta sexta-feira (8), centenas de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram no galpão da Cooperativa dos Produtores Agropecuários do Acre (Coperacre), em Rio Branco, aguardando sua chegada para a agenda oficial.

Apoiadores cantam jingle de Lula enquanto aguardam chegada de presidente na Coperacre/Foto: ContilNet

O ambiente estava animado, e as pessoas cantaram em voz alta o jingle do presidente: “Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”, demonstrando entusiasmo e apoio à visita presidencial.

Durante a visita ao Acre, Lula veio anunciar investimentos significativos para o estado, fortalecendo áreas essenciais como infraestrutura, educação e agricultura familiar. Antes da agenda oficial na Coperacre, o presidente realizou uma visita pessoal à Casa de Acolhida Souza Araújo, referência no acolhimento e tratamento de pessoas com hanseníase.

A programação na Coperacre está prevista para começar às 11h, quando Lula participará de compromissos oficiais.

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.