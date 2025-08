apoiadores-de-bolsonaro-fazem-ato-na-paulista.-acompanhe

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) se reúnem em manifestações em apoio ao ex-presidente em todo o país. Em São Paulo, o ato está marcado para as 14h, na Avenida Paulista. Organizado pelo pastor Silas Malafaia, o palco montado para os bolsonaristas conta com um trio elétrico estacionados na esquina com a rua Peixoto Gomide.

Essa é a 8ª manifestação nas ruas organizada pelo núcleo duro do bolsonarismo desde que Jair Bolsonaro deixou a Presidência da República, em 2022. O ato deste domingo é o primeiro que não contará com a presença do ex-presidente. Uma das medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determina que Bolsonaro não pode sair de casa aos finais de semana. Bolsonaro acompanaha as manifestações por vídeochamada.

Com o mote “reaja, Brasil”, o ato pretende marcar a reação da direita ao julgamento que avança no Supremos sobre tentativa de golpe de Estado, que teria sido liderada por Jair Bolsonaro. Na quarta-feira (30/7), o governo americano aplicou a lei Magnitsky contra Moraes, uma sanção que impede cidadãos estrangeiros de entrar nos Estados Unidos e realizar transações financeiras com empresas americanas.

O novo ato, segundo os organizadores, é uma forma de marcar a presença da direita nas ruas, espaço de manifestação política que antes do bolsonarismo era muito mais usado pela esquerda. No entanto, além da ausência de Jair Bolsonaro, a manifestação também não terá a presença de governadores. Tarcísio de Freitas tem um procedimento médico para tratar da tireoide neste domingo.

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

Manifestantes colocam faixas denunciando parlamentares que são contra a pauta da anistia

Homem fantasiado de estátua se manifesta contra o ministro do STF Alexandre de Moraes

Manifestantes trazem faixas em apoio ao deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Faixa mostra protesto contra o ministro do STF Alexandre de Moraes

Manifestante exibe faixa contra o ministro do STF Alexandre de Moraes e o presidente Lula

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

