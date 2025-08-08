Apoiadores gritam “sem anistia” durante chegada de Lula a evento em Rio Branco; ASSISTA

A chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao evento realizado na Cooperacre, em Rio Branco, nesta sexta-feira (8), foi marcada por manifestações de apoiadores.

Assim que Lula entrou no local, um grupo presente na plateia começou a entoar a frase “sem anistia”, em referência ao pedido para que os responsáveis pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 sejam punidos.

O coro ecoou no espaço enquanto o presidente cumprimentava autoridades e convidados. A expressão “sem anistia” tem sido utilizada em diferentes atos e eventos pelo país como forma de pressionar por responsabilização judicial e política dos envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Entre as autoridades presentes no evento estão lideranças estaduais e municipais, representantes de movimentos sociais e parlamentares, além de produtores ligados à cadeia extrativista, setor estratégico para a economia acreana. A visita de Lula incluiu também passagem pela Colônia Souza Araújo, instituição referência no tratamento de hanseníase, antes de seguir para a agenda na Cooperacre.