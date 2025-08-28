Após 3 meses de internação, Faustão deixa hospital e seguirá recuperação em casa

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, recebeu alta nesta quinta-feira (28/8) do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após mais de três meses internado. O comunicador havia sido hospitalizado em 21 de maio com um quadro de infecção bacteriana aguda com sepse e passou por dois procedimentos de alta complexidade: um transplante de fígado, realizado em 6 de agosto, e um retransplante renal, feito no dia seguinte.

Segundo boletim médico, Faustão “se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados”. De agora em diante, ele seguirá o tratamento em casa, com uso de imunossupressores e acompanhamento médico contínuo.

Nas redes sociais, Luciana Cardoso, esposa do apresentador, comemorou a alta:

“Obrigada a todos que torceram e oraram por ele”, escreveu em um story no Instagram.

Recuperação marcada por desafios

Nos últimos dois anos, Faustão enfrentou uma série de complicações de saúde. Em agosto de 2023, passou por um transplante de coração e, meses depois, em fevereiro de 2024, precisou de um transplante renal, após falência progressiva dos rins. Durante esse período, também realizou sessões de hemodiálise para auxiliar no funcionamento do organismo.

O apresentador está afastado da televisão desde maio de 2023 e segue sendo acompanhado por uma equipe médica multidisciplinar formada pelos doutores Alvaro Pacheco Silva e Filho (nefrologista), Marcelo Bruno de Rezende (cirurgião), Fernando Bacal (cardiologista) e Eliezer Silva (diretor executivo de sistemas de saúde).

📌 Fonte: Veja

✍️ Redação ContilNet Notícias