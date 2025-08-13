A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu, nesta quarta-feira (13), os responsáveis por um roubo ocorrido em Xapuri na madrugada de 9 de abril de 2025. O crime ocorreu por volta de 0h50, quando dois indivíduos, sendo um deles armado, invadiram uma distribuidora, renderam o proprietário e levaram aproximadamente R$5.800,00.

Após tomar conhecimento do caso, a Delegacia-Geral de Xapuri instaurou inquérito e iniciou diligências para esclarecer o crime. As investigações identificaram os autores como o adolescente R. J. F. da S. e o maior de idade J. B. N.

O delegado responsável, Luccas Vianna, solicitou a internação do adolescente e a prisão preventiva do adulto, medidas acatadas pelo Poder Judiciário. O mandado de internação do menor foi cumprido em 5 de agosto de 2025, e a prisão preventiva do adulto foi executada nesta quarta-feira.