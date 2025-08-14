Após busca e apreensão, defesa de Hytalo Santos deixa o caso

13 de agosto de 2025
Escrito por Metrópoles
apos-busca-e-apreensao,-defesa-de-hytalo-santos-deixa-o-caso

A casa do influenciador Hytalo Santos, investigado por exploração de menores nas redes sociais, foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta quarta-feira (13/8), em João Pessoa.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local, mas o paraibano não foi encontrado na residência.

Defesa deixou o caso

O Jornal Nacional noticiou a ação, destacando que a defesa de Hytalo Santos informou ter deixado o caso e não integra mais a assessoria jurídica do influenciador.

A decisão, proferida pelo juiz titular da 1ª Vara da Infância e Juventude, Adhailton Lacet Correia Porto, autorizou a apreensão de celulares, computadores e outros equipamentos usados nas gravações do influenciador.

Segundo o juiz, caso a saída de Hytalo Santos do condomínio seja considerada um “obstáculo” à investigação, um mandado de prisão preventiva pode ser expedido:

“Estou aguardando o pronunciamento do Ministério Público e, se isso for realmente entendido como obstáculo ao trabalho da Justiça, pode até resultar em uma prisão preventiva”, declarou.

Bloqueio das redes sociais do influencer

Além disso, a Justiça determinou o bloqueio do acesso de Hytalo Santos às redes sociais e proibiu qualquer contato com os menores citados no processo.

Conteúdos publicados pelo influenciador também devem ser desmonetizados, ou seja, não podem gerar receita para ele.

Segundo a promotora Ana Maria França, responsável pelo inquérito, as investigações começaram após denúncias feitas por vizinhos sobre eventos que envolviam adolescentes fazendo topless e participando de festas com bebidas alcoólicas no condomínio onde Hytalo reside, em Bayeux, Região Metropolitana de João Pessoa.

“Até tarde da noite havia muitos eventos atrapalhando o sono dos condôminos, transitar dentro do condomínio com adolescentes fazendo topless na moto para exibir tatuagem nas costas, festas regadas com bebidas alcoólicas, então foi a partir daí que começou nossa apuração”, explicou a promotora.

Hytalo Santos é acusado de usar menores para ampliar engajamento em suas redes sociais

Hytalo Santos, influencer paraibano, está sendo duramente criticado por seus conteúdos com menores de idade

Reprodução/Instagram2 de 6

Hytalo Santos é acusado de usar menores para ampliar engajamento em suas redes sociais

Instagram/Reprodução3 de 6

Influenciador Hytalo Santos é investigado por suspeita de explorar adolescentes nas redes sociais

Instagram/Reprodução4 de 6

Hytalo Santos posa sorridente durante um evento

Instagram/Reprodução5 de 6

Hytalo Santos

Reprodução/Instagram6 de 6

Hytalo Santos

Reprodução/Instagram

Casa esvaziada

Imagens feitas durante a ação mostram a residência esvaziada, com portas fechadas e louça lavada e organizada na pia da área externa. O condomínio também informou às autoridades que Hytalo havia saído do local levando diversos equipamentos antes da chegada dos policiais.

O Ministério Público confirmou que o influenciador já foi ouvido em Bayeux no dia 30 de maio de 2025, e que as vítimas não foram novamente ouvidas para evitar revitimização. Além disso, Hytalo também foi ouvido em outro processo relacionado à exposição de menores, no qual negou as acusações.

Redes sociais e plataformas digitais, como Instagram, YouTube e TikTok, têm tomado medidas relacionadas ao influenciador. No Instagram, a conta permanece fora do ar desde sexta-feira (8), enquanto no YouTube os vídeos foram desmonetizados e alguns conteúdos tiveram acesso restrito apenas para maiores de idade.

O TikTok informou que a conta do influenciador foi banida pela segunda vez, após um bloqueio anterior em 2023.

