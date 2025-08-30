Após cavalgada, after vira palco de festa e confraternização em Xapuri; VEJA FOTOS

Se a cavalgada abriu oficialmente a Expo Xapuri 2025 e arrastou centenas de pessoas pelas ruas da cidade, o pós-cavalgada no after foi o ponto alto da celebração deste sábado, 30 de agosto. O espaço se transformou em um verdadeiro reduto de encontro entre amigos, famílias e visitantes, consolidando o evento não apenas como tradição cultural, mas também como um momento de integração social.

Logo após o desfile, cavaleiros e amazonas seguiram em direção ao after, onde a festa tomou forma. O ambiente reuniu desde a juventude animada até os mais velhos que gostam de aproveitar a cavalgada como oportunidade de rever conhecidos. A programação não oficial foi marcada por música, churrascos, venda de comidas típicas e aquele clima de interior que mistura simplicidade e alegria.

Para os comerciantes, o after também representou oportunidade de faturar. Barracas de bebidas, espetinhos, lanches e até artesanato local movimentaram a economia, enquanto sons regionais e músicas sertanejas ecoavam, embalando a noite.

“É o momento em que todo mundo se encontra. A cavalgada já é tradição, mas a festa no after é o lugar onde a gente mata a saudade, dança, comemora e aproveita até o último minuto”, destacou uma participante que esteve presente com a família.

As autoridades que prestigiaram a cavalgada também marcaram presença no espaço, reforçando o apoio à Expo Xapuri. Segundo os organizadores, o pós-cavalgada é hoje um dos momentos mais esperados, pois simboliza não apenas a festa, mas a união da comunidade em torno de sua maior feira.

A festa seguiu noite adentro e deixou claro: a Expo Xapuri não é apenas um evento de negócios e cultura, é também celebração da identidade do povo da região, que sabe unir tradição, amizade e alegria em um só lugar.