Após cirurgia: mulher agredida com mais de 60 socos em elevador recebe alta hospitalar

Recebeu alta na segunda-feira (4/8) Juliana Garcia, de 35 anos, que foi brutalmente agredida com 61 socos dentro do elevador de um condomínio no bairro de Ponta Negra, zona sul de Natal (RN), pelo ex-jogador Igor Eduardo Pereira Cabral, 29, informou o Hospital Universitário Onofre Lopes, da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte).

Juliana foi submetida a uma cirurgia de reconstrução facial. A operação foi bem-sucedida. Em nota, o hospital da UFRN informou que a paciente seguirá em casa as recomendações repassadas por uma equipe multidisciplinar. Ainda este mês ela voltará à unidade para uma avaliação pós-cirúrgica.

Detalhes da agressão e prisão

Um segurança do condomínio viu a agressão em tempo real pelo sistema de monitoramento e acionou a Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN). O vídeo do ataque mostra que o crime durou cerca de 36 segundos. Quando o elevador chegou ao térreo, Igor foi contido por moradores e preso logo em seguida pelos policiais.

Antes das agressões, os dois haviam discutido na área de lazer do residencial por causa de uma mensagem enviada a um dos amigos de Igor. Em fúria, ele pegou o celular da vítima e arremessou o aparelho na piscina.

Porém, segundo Juliana, essa não foi a primeira vez que algo do tipo aconteceu. “Ele já tinha quebrado um celular meu pisando. Na segunda vez, jogou outro celular meu contra a parede.”

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.