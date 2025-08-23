23/08/2025
Universo POP
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu

Após deixar UTI, repórter Otávio Damasceno compartilha foto ao lado da família

A equipe médica ainda avalia se precisará passar por mais cirurgias

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O repórter acreano Otávio Damasceno recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco na última quinta-feira (21). Ele foi transferido para um leito de enfermaria e, no fim da tarde de sexta-feira (22), seu quadro clínico era de estabilidade, conforme informou a porta-voz da TV 5, Simone Oliveira.

A foto foi compartilhadas nas redes sociais na noite de sexta-feira/ Foto: Reprodução

Em áudio enviado à imprensa, a assessora detalhou os avanços na recuperação do jornalista. “O Otávio saiu da UTI e está no leito 57 do pronto-socorro. Por enquanto, não pode receber visitas, apenas acompanhantes, porque acabou de sair da UTI. Ele já está sem sonda, se alimentando pela boca e conversando, embora ainda um pouco sonolento devido aos efeitos dos remédios”, explicou Simone.

Ela também mencionou que Damasceno está consciente, perguntou por todos e expressou a vontade de voltar a trabalhar. A equipe médica ainda avalia se o braço dele precisará de cirurgia. “Ainda está com um pouco de escoriações na perna e fica um pouco tonto quando levanta, mas isso é uma questão de tempo e dos remédios”, acrescentou.

A porta-voz informou ainda que, apesar da melhora, não há previsão de alta, já que o jornalista permanecerá em observação para passar por uma série de avaliações médicas.

Otávio Damasceno está internado desde 11 de agosto, após sofrer um acidente de motocicleta na BR-364, próximo a Bujari. Ele colidiu na traseira de um ônibus escolar, sofrendo traumatismo cranioencefálico, trauma no tórax e fraturas na mão esquerda.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.