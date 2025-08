Após denúncia anônima, PM apreende arma de fogo e munições em residência em Rio Branco

Uma ação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (2º BPM) resultou na apreensão de uma arma de fogo calibre 28, munições e uma arma branca na tarde desta quinta-feira (31), em uma residência localizada no bairro Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da guarnição policial, os militares foram acionados após uma denúncia anônima recebida via aplicativo Agente de Campo, registrada às 15h29. A denúncia informava que um homem, supostamente integrante da facção criminosa Bonde dos 13 (B13), estaria comercializando entorpecentes no local e estaria armado.

Conforme o relato do denunciante, o endereço era frequentado constantemente por usuários de drogas e outros indivíduos ligados à facção, gerando insegurança aos moradores da região. A denúncia também apontava que o suspeito costumava fugir por uma área de mata nos fundos da residência, que não possui muro, ao notar a aproximação policial.

Diante das informações, a guarnição deslocou-se até o local e, ao chegar, avistou um homem em frente à casa. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu por uma área de mata de difícil acesso, impossibilitando sua abordagem. Durante a varredura na área de fuga, os policiais encontraram dois cartuchos de munição calibre 28 e uma arma branca do tipo faca/adaga. Mais adiante, escondida atrás de bananeiras, foi localizada uma espingarda calibre 28 municiada.

A equipe então conversou com a moradora da residência, identificada como Jamila Silva de Araújo Nascimento. Questionada sobre a identidade do indivíduo que havia fugido, ela afirmou não conhecê-lo.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais. Ninguém foi preso durante a ocorrência