Após denúncias, Felca revela que anda com carro blindado e seguranças

O influenciador digital, que vem se posicionando contra a adultização infantil e a divulgação de casas de apostas, afirma estar recebendo ameaças

O influenciador digital Felipe Bressanim, conhecido como Felca, revelou em um podcast que está usando carro blindado e seguranças após receber ameaças. As ameaças, segundo ele, são resultado de suas denúncias públicas contra a divulgação de casas de apostas e, mais recentemente, contra a adultização infantil nas redes sociais.

Felca explicou que, ao abordar o tema das apostas online, recebeu muitas ameaças. Já sobre a questão da adultização, ele disse que a situação pode resultar em processos judiciais.

As denúncias de Felca

O influenciador ganhou destaque nas redes sociais ao se posicionar sobre assuntos delicados. Ele criticou a divulgação de jogos de apostas por outros influenciadores, afirmando que eles sabem que estão lucrando com as perdas de seus seguidores.

A polêmica mais recente de Felca envolve o youtuber Hytalo Santos. O influenciador o acusa de sexualizar crianças e adolescentes em seus vídeos, produzindo conteúdo que, na opinião de Felca, é voltado para pedófilo

Fonte: Metrópoles

