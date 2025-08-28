Após dois dias de impasse, Câmara aprova prorrogação do prazo de adesão ao Refis do IPTU em Rio Branco

Após dois dias de adiamentos por conta de travas na ordem do dia, a Câmara Municipal de Rio Branco aprovou, nesta quinta-feira (28), o projeto de lei enviado pelo prefeito Tião Bocalom que prorroga o prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

A votação terminou com 16 votos favoráveis e apenas 1 contrário, confirmando a aprovação da proposta. Com isso, o prazo, que antes se encerraria em 29 de agosto, será estendido até 31 de outubro.

O presidente da Câmara, vereador Joabe Lira, destacou a relevância da matéria e afirmou que a Casa deu prioridade à votação devido à importância do programa para os contribuintes e para a arrecadação do município.

Lançado em 22 de abril, o Refis do IPTU tem como objetivo permitir que contribuintes em atraso regularizem seus débitos junto à Prefeitura de Rio Branco. O programa concede descontos de até 90% em juros e multas e permite o parcelamento da dívida em até 60 meses.