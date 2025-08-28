Após dois dias de impasse, Câmara aprova prorrogação do prazo de adesão ao Refis do IPTU em Rio Branco

Votação terminou com 16 votos favoráveis e apenas 1 contrário, confirmando a aprovação da proposta

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Após dois dias de adiamentos por conta de travas na ordem do dia, a Câmara Municipal de Rio Branco aprovou, nesta quinta-feira (28), o projeto de lei enviado pelo prefeito Tião Bocalom que prorroga o prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Após dois dias de impasse, Câmara aprova prorrogação do prazo de adesão ao Refis do IPTU em Rio Branco. Foto: Reprodução

A votação terminou com 16 votos favoráveis e apenas 1 contrário, confirmando a aprovação da proposta. Com isso, o prazo, que antes se encerraria em 29 de agosto, será estendido até 31 de outubro.

O presidente da Câmara, vereador Joabe Lira, destacou a relevância da matéria e afirmou que a Casa deu prioridade à votação devido à importância do programa para os contribuintes e para a arrecadação do município.

Lançado em 22 de abril, o Refis do IPTU tem como objetivo permitir que contribuintes em atraso regularizem seus débitos junto à Prefeitura de Rio Branco. O programa concede descontos de até 90% em juros e multas e permite o parcelamento da dívida em até 60 meses.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.