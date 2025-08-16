Após encontro com Putin, Trump e Zelensky conversam por uma hora

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou por uma hora com o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, neste sábado (16/8), após a cúpula com o presidente Vladimir Putin em Anchorage, no Alasca.

Em sua conta oficial no X (ex-Twitter), Zelensky afirmou que apoia a proposta de Trump para uma reunião entre Ucrânia, EUA e a Rússia. “Tivemos uma conversa longa e substancial”, escreveu na rede social.

Após o telefonema individual, Trump e Zelensky falaram também com líderes europeus por cerca meia hora. Sem dar detalhes, a ligação entre eles durou mais de uma hora e meia:

“A Ucrânia reafirma sua disposição de trabalhar com o máximo empenho para alcançar a paz. O presidente Trump informou sobre seu encontro com o líder russo e os principais pontos da discussão. É importante que a força dos Estados Unidos tenha impacto no desenrolar da situação.”

O mandatário anunciou que irá a Washington segunda-feira (18/8) encontrar Trump para discutir todos os detalhes sobre o fim da matança e da guerra. “Agradeço o convite”.

Ele defendeu a participação dos europeus em todas as etapas de negociação de modo a garantir a segurança. “Continuamos a coordenar nossas posições com todos os parceiros”, escreveu.

Na Truth Social, Trump afirmou que a reunião com Putin correu muito bem, assim como as tratativas com Zelenskyy e vários líderes europeus, incluindo o secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), o diplomata Mark Rutte.

“Todos decidiram que a melhor maneira de pôr fim à terrível guerra entre a Rússia e a Ucrânia é chegar diretamente a um acordo de paz, e não a um mero acordo de cessar-fogo, que muitas vezes não se sustenta.”