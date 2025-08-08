Após exibição nos cinemas, documentário de Rita Lee chega em agosto ao Globoplay

O documentário “Ritas”, em homenagem a cantora Rita Lee, chegará no catálogo do Globoplay neste sábado (9/8). A trama irá narrar a trajetória da artista celebrando um dos maiores nomes da música nacional.

O filme, dirigido por Oswaldo Santana, irá apresentar um vasto acervo narrado pela própria artista, além da última e inédita entrevista concedida pela cantora. Os fãs ainda vão poder acompanhar o “encontro de almas” com Roberto de Carvalho, as “refestança” com Gilberto Gil e as parcerias com Elis Regina, Maria Bethânia e João Gilberto.

Veja as fotos Abrir em tela cheia TV Globo Rita Lee Reprodução: Redes Sociais Reprodução Trecho da última entrevista da cantora Reprodução: YouTube/Biônica Filmes Roberto de Carvalho e Rita Lee Reprodução Voltar

Próximo

A produção alcançou mais de 33 mil espectadores aos cinemas do Brasil, se tornando um dos cinco documentários mais assistidos em 2025.

Em junho deste ano, a canção “Voando (Nel Blu Dipinto Di Blu)”, venceu a categoria “Projeto Audiovisual” no Prêmio da Música Brasileira 2025. A faixa chegou às plataformas digitais em junho de 2024 e conta com vocais da cantora.

Rita Lee faleceu em 8 de maio de 2023, aos 75 anos, em São Paulo. Dois anos após descobrir um câncer no pulmão e iniciar o tratamento contra a doença.