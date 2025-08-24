Após hematomas e inchaços, Trump reaparece com mão maquiada e chama atenção pela aparência

Donald Trump chamou atenção ao aparecer em público com maquiagem na mão direita durante encontro com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, em Washington, na sexta-feira (22).

A cobertura com base parece ter sido usada para disfarçar hematomas que surgiram nas últimas semanas.

Em julho, a Casa Branca informou que o presidente foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica, condição que prejudica o retorno do sangue das pernas ao coração.

O diagnóstico ocorreu após avaliação médica de inchaço nos pés e tornozelos, além de exames de sangue e ultrassom.

Segundo o médico presidencial Sean Barbabella, a insuficiência venosa é uma condição comum em pessoas com mais de 70 anos e não representa risco grave.

Trump não apresenta sinais de trombose, insuficiência cardíaca ou outros problemas sistêmicos. As manchas nas mãos, segundo a Casa Branca, são consequência dos frequentes apertos de mão e do uso de aspirina.