24/08/2025
Após hematomas e inchaços, Trump reaparece com mão maquiada e chama atenção pela aparência

Presidente americano apresenta sinais de insuficiência venosa crônica, mas médico afirma que saúde é boa

Donald Trump chamou atenção ao aparecer em público com maquiagem na mão direita durante encontro com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, em Washington, na sexta-feira (22).

Mão direita de Donald Trump com maquiagem durante encontro na Casa Branca, em 22 de agosto de 2025/Reuters

A cobertura com base parece ter sido usada para disfarçar hematomas que surgiram nas últimas semanas.

Trump mostra a mão direita coberta por maquiagem enquanto cumprimenta convidados na Casa Branca/Foto: Alex Brandon

Em julho, a Casa Branca informou que o presidente foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica, condição que prejudica o retorno do sangue das pernas ao coração.

O diagnóstico ocorreu após avaliação médica de inchaço nos pés e tornozelos, além de exames de sangue e ultrassom.

Presidente Donald Trump com pé inchado durante reunião na Casa Branca, em 16 de julho de 2025/Foto: AP Photo/Alex Brandon

Segundo o médico presidencial Sean Barbabella, a insuficiência venosa é uma condição comum em pessoas com mais de 70 anos e não representa risco grave.

Detalhe da mão direita de Trump inchada e aparentemente maquiada durante evento em julho de 2025/Foto: AP Photo/Alex Brandon

Trump não apresenta sinais de trombose, insuficiência cardíaca ou outros problemas sistêmicos. As manchas nas mãos, segundo a Casa Branca, são consequência dos frequentes apertos de mão e do uso de aspirina.

