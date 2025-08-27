Após investida árabe, Matheus Gonçalves se despede do Flamengo

No início da noite desta quarta-feira (27/8), Matheus Gonçalves, atacante de 20 anos, se despediu do Flamengo através das redes sociais. As especulações é de que ele vá para um clube da Arábia Saudita.
Em vídeo narrado pelo atleta, Matheus Gonçalves conta a história dele no clube desde as categorias de base. No fim das imagens, aparece a seguinte mensagem: “Eternamente #GarotodoNinho”.
Com a camisa do Flamengo, Matheus Gonçalves foi campeão da Supercopa do Brasil, Copa do Brasil, Mundial Sub-20, Campeonato Carioca e outras três competições de categorias de base.
O último título dele foi o Mundial Sub-20 no sábado (23/8). No Maracanã, o Flamengo recebeu o Barcelona. Após empate em 2 x 2 no tempo normal, o Rubro-negro venceu os catalães nos pênaltis por 6 x 5.