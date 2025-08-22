22/08/2025
“Após meses separados, Wanessa e Dado Dolabella voltam a levantar rumores de romance”
“Após meses separados, Wanessa e Dado Dolabella voltam a levantar rumores de romance”

Cantora e ator foram flagrados em bar no Rio de Janeiro e deixaram o local juntos

Após meses do término, Wanessa Camargo e Dado Dolabella reacenderam os rumores de reconciliação. Os dois foram flagrados juntos em um bar no Rio de Janeiro no último dia 7 de agosto, segundo informações do jornal Extra.

De acordo com a publicação, Wanessa estava acompanhada de amigas no interior do bar, enquanto Dado circulava do lado de fora. O ator teria sido avisado de que a cantora também estava no local e, embora tenha demonstrado surpresa, testemunhas questionaram a reação.

Na saída, Wanessa e Dado foram vistos conversando e, em seguida, deixaram o espaço juntos. O episódio reforçou os rumores de que a relação pode estar sendo retomada.

No último dia 20 de agosto, Wanessa também aumentou as especulações ao publicar uma mensagem de aniversário para o ator nas redes sociais.

Relação marcada por idas e vindas

Wanessa e Dado iniciaram o relacionamento em 2000, que durou até 2004, em meio a idas e vindas. Após seguirem caminhos diferentes por quase duas décadas, se reencontraram em 2022 e decidiram reatar. Desde então, chegaram a se separar algumas vezes, sendo a última em fevereiro de 2025.

Fonte: Extra | Redigido por ContilNet Notícias

