15/08/2025
Universo POP
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo

Após nove dias internada, morre jovem vítima de acidente de trânsito em Cruzeiro do Sul

Tauana estava na garupa da moto conduzida pelo marido, o militar Carlos Henrique Silva Cabral

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Uma jovem de 20 anos morreu na noite desta quinta-feira (15) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, após permanecer internada por nove dias em estado grave. Tauana Souza Silva foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido no último dia 5, no bairro da Baixa.

A jovem morreu nove dias após o acidente/Foto: Reprodução

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Joaquim Távora com a Rua Félix Gaspar e envolveu um carro modelo VW/Gol e uma motocicleta Honda CG 160 Titânio. Tauana estava na garupa da moto conduzida pelo marido, o militar Carlos Henrique Silva Cabral.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do carro, Isaias da Silva Farias, relatou que trafegava pela Rua Félix Gaspar no sentido bairro/centro quando, ao entrar no cruzamento, foi surpreendido pela motocicleta que seguia pela Avenida Joaquim Távora. Ele afirmou que não conseguiu frear a tempo.

Já o motociclista informou que seguia no sentido centro/bairro e que o veículo não respeitou a sinalização de parada obrigatória, provocando a colisão. Carlos Henrique sofreu escoriações leves no pé direito, enquanto Tauana teve ferimentos graves, foi entubada e hospitalizada com suspeita de lesão cerebral.

A morte foi confirmada pelo hospital na noite de quinta-feira. O caso segue sendo investigado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.