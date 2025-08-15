Após nove dias internada, morre jovem vítima de acidente de trânsito em Cruzeiro do Sul

Uma jovem de 20 anos morreu na noite desta quinta-feira (15) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, após permanecer internada por nove dias em estado grave. Tauana Souza Silva foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido no último dia 5, no bairro da Baixa.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Joaquim Távora com a Rua Félix Gaspar e envolveu um carro modelo VW/Gol e uma motocicleta Honda CG 160 Titânio. Tauana estava na garupa da moto conduzida pelo marido, o militar Carlos Henrique Silva Cabral.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do carro, Isaias da Silva Farias, relatou que trafegava pela Rua Félix Gaspar no sentido bairro/centro quando, ao entrar no cruzamento, foi surpreendido pela motocicleta que seguia pela Avenida Joaquim Távora. Ele afirmou que não conseguiu frear a tempo.

Já o motociclista informou que seguia no sentido centro/bairro e que o veículo não respeitou a sinalização de parada obrigatória, provocando a colisão. Carlos Henrique sofreu escoriações leves no pé direito, enquanto Tauana teve ferimentos graves, foi entubada e hospitalizada com suspeita de lesão cerebral.

A morte foi confirmada pelo hospital na noite de quinta-feira. O caso segue sendo investigado.