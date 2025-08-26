Após perder as duas pernas, acreana pede ajuda para comprar prótese e realizar o sonho de voltar a andar

Residente no bairro da Pista, em Sena Madureira, a dona de casa Francisca Lemos Barreto vem enfrentando diversas dificuldades nos últimos anos. Em decorrência de problemas causados pela diabetes, ela teve as duas pernas amputadas.

O drama começou em 2018, quando dona Francisca sofreu a primeira amputação, da perna esquerda. Em 2024, a situação se agravou após uma fratura no fêmur direito, que resultou na perda da outra perna, deixando-a sem condições de andar.

Nesta semana, a senamadureirense iniciou uma campanha para arrecadar recursos com o objetivo de adquirir uma prótese. “Realmente não tem sido nada fácil. A minha vida mudou radicalmente. O meu maior sonho é conseguir essa prótese para poder andar novamente, por isso, encarecidamente, peço ajuda às pessoas de bom coração. Quem puder me ajudar com qualquer quantia, eu agradeço imensamente e Deus dará em dobro”, destacou.

Quem puder colaborar com dona Francisca pode enviar qualquer valor para a chave Pix: 68992414699.