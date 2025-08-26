26/08/2025
Universo POP
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Caetano Veloso é parado em blitz em Brasília e policial se derrete por cantor; veja vídeo
Britney Spears revela traumas familiares e luta pelo reencontro com os filhos
Fortuna de bilhões: Jay-Z é coroado o músico mais rico do mundo

Após perder as duas pernas, acreana pede ajuda para comprar prótese e realizar o sonho de voltar a andar

Quem puder colaborar com dona Francisca pode enviar qualquer valor para a chave Pix: 68992414699

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Residente no bairro da Pista, em Sena Madureira, a dona de casa Francisca Lemos Barreto vem enfrentando diversas dificuldades nos últimos anos. Em decorrência de problemas causados pela diabetes, ela teve as duas pernas amputadas.

Após perder as duas pernas, acreana pede ajuda para comprar prótese e realizar o sonho de voltar a andar/Foto: Reprodução

O drama começou em 2018, quando dona Francisca sofreu a primeira amputação, da perna esquerda. Em 2024, a situação se agravou após uma fratura no fêmur direito, que resultou na perda da outra perna, deixando-a sem condições de andar.

Nesta semana, a senamadureirense iniciou uma campanha para arrecadar recursos com o objetivo de adquirir uma prótese. “Realmente não tem sido nada fácil. A minha vida mudou radicalmente. O meu maior sonho é conseguir essa prótese para poder andar novamente, por isso, encarecidamente, peço ajuda às pessoas de bom coração. Quem puder me ajudar com qualquer quantia, eu agradeço imensamente e Deus dará em dobro”, destacou.

Quem puder colaborar com dona Francisca pode enviar qualquer valor para a chave Pix: 68992414699.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.