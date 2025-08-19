Após polêmica, pastor é flagrado novamente usando peruca e roupa feminina

Eduardo Costa, pastor que chamou atenção nas redes sociais após ser flagrado usando calcinha e peruca em Goiânia (GO), voltou a aparecer pelas ruas do centro da capital com trajes inusitados, gerando novo burburinho online.

Na primeira ocasião, o religioso, que também é servidor do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), foi visto próximo a um bar vestindo apenas uma calcinha e uma peruca loira. Em registros mais recentes, Eduardo surge com uma combinação diferente, incluindo uma blusa vermelha. Os vídeos voltaram a circular e viralizar nas redes sociais.

Na última terça-feira (18), o pastor publicou um vídeo ao lado da esposa, a missionária Valquíria Costa, para esclarecer o episódio. Segundo ele, a escolha do figurino foi motivada por “uma investigação pessoal sobre uma situação particular”.

“De forma equivocada, coloquei uma peruca e um short para tentar localizar um endereço”, explicou Eduardo, acrescentando que foi filmado por alguém que tentou extorqui-lo posteriormente.