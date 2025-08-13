Após relatório dos EUA, Lula diz que ‘ninguém está desrespeitando direitos humanos’ no Brasil

“A gente vai continuar teimando em negociação porque nós gostamos de negociar. Nós não queremos conflito. Não quero conflito nem com Uruguai, nem com a Venezuela, quanto mais com os EUA. Agora a única coisa que precisamos exigir é que a soberania nossa é intocável, ninguém dê palpite nas coisas que nós temos que fazer”, disse Lula.