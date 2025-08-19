19/08/2025
Universo POP
Filho da princesa da Noruega pode pegar 10 anos de prisão por estupro
Ex-bailarina celebra milagres 11 anos após grave acidente em circo nos EUA
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Paola Carosella quebra silêncio sobre romance com Henrique Fogaça
Avião de Lauana Prado faz pouso forçado em Goiás e assessoria dá detalhes
16 dos melhores filmes de 2025 até agora
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta
Evoney Fernandes pega chave de carro na cueca de Henrique, da dupla com Juliano e vídeo viraliza

Após reunião com Carlinhos do Pelado, DNIT garante conclusão da ponte do anel viário de Brasileia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Nesta segunda-feira (17), o prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre, em Rio Branco, onde foi recebido pelo superintendente Ricardo Araújo.

Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasileia

A pauta do encontro incluiu a solicitação de instalação de quebra-molas nas proximidades do Hospital Regional do Alto Acre, a retomada dos serviços de recuperação da BR-317 no trecho que liga Brasiléia a Assis Brasil, além da conclusão da ponte do anel viário de Brasiléia.

Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasileia

O superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, destacou que a parceria com o município tem gerado avanços e garantiu que as demandas apresentadas pelo prefeito serão atendidas.

“Estamos aqui com o nosso prefeito, uma visita muito honrada, onde nós estamos avaliando o que podemos fazer por Brasiléia, junto ao DNIT. Já estamos realizando investimentos importantes e agora vamos focar também na questão da segurança viária, com a instalação de quebra-molas e pinturas de sinalização dentro da cidade. O mais importante é que vamos dar início ao anel viário. Tivemos um impasse documental com a empresa responsável, mas assim que for solucionado, começaremos as cabeceiras da ponte. Essa obra é fundamental, pois traz mais segurança, qualidade de vida e retira o tráfego pesado que hoje passa dentro de Brasiléia. É uma parceria que visa sempre o bem da população”, afirmou Araújo.

Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasileia

O prefeito Carlinhos do Pelado ressaltou a importância do apoio do DNIT e do Governo Federal para o desenvolvimento do município e da região.

“Desde quando o senhor assumiu a Superintendência e nós assumimos a Prefeitura de Brasiléia, tem sido notória essa parceria entre o DNIT e o município para que as coisas aconteçam. Quero aproveitar também para agradecer ao Governo Federal, através do presidente Lula, que tem dado apoio fundamental às BRs do nosso arco, tanto à BR-364 quanto à BR-317. Esse reconhecimento é muito importante para o nosso povo e para o crescimento da nossa cidade”, destacou o prefeito.

Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasileia

A reunião reforçou o compromisso de união entre os governos municipal e federal para garantir mais infraestrutura, mobilidade e segurança à população do Alto Acre.

Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasileia

Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasileia

Por Fernando Oliveira

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.