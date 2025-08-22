22/08/2025
Após revés, governo aposta em 2 fatores para reduzir desgaste de CPMI

Metrópoles
Após a derrota na eleição para o comando da CPMI do INSS, integrantes do governo Lula apostam que alguns fatores ajudarão a diminuir o possível desgaste que a comissão poderia gerar para a gestão petista.

O primeiro deles é o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) no STF, marcado para começar em 2 de setembro. A aposta de auxiliares de Lula é de que o julgamento do ex-presidente dividirá os holofotes com a CPMI.

Outro argumento citado por ministros e assessores de Lula é o de que a CPMI não terá o mesmo impacto da CPI da Covid, quando as pessoas assistiam às sessões pela TV, porque estavam confinadas em casa.

Apesar das apostas, integrantes do Palácio do Planalto dizem que vão “dobrar” a atenção na CPMI, sobretudo após a oposição derrotar o governo e garantir a presidência e a relatoria da comissão.

