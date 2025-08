Após separação de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães desabafa: “Tudo dando errado”

O casal de influenciadores anunciou a separação no sábado (26/7), após mais de 15 anos juntos

Lucas Guimarães compartilhou, nesta terça-feira (5/8), um desabafo em meio aos últimos acontecimentos em sua vida amorosa. O influenciador se separou de Carlinhos Maia após 15 anos de casamento. O anfitrião do “Rancho do Maia” teria descoberto a própria bissexualidade após se interessar por Eduarda Luvisneck, conforme adiantou o portal LeoDias.

O apresentador do “Eita, Lucas” não citou diretamente o término na publicação, mas deixou claro o momento conturbado pelo qual está passando: “Sabe o que é ser forte? É ver o mundo desabando e ainda crer que o melhor virá… É quando tudo diz ‘não’ e você carrega consigo a certeza de que a última palavra vem de Deus…”, iniciou.

“É ver tudo dando errado e, ainda assim, não desistir de tentar. É acreditar na capacidade de vencer. E acima de tudo, colocar Deus à frente de todas as coisas”, continuou Lucas, ressaltando a capacidade de se recuperar.

Por fim, ele dedicou a mensagem a alguém que não teve o nome revelado: “Eu amo você e só lhe desejo o melhor dessa vida. Um xero [cheiro] no seu coração”’, finalizou o contratado do SBT, que havia criticado Carlinhos Maia pela foto publicada ao lado de Eduarda Luvisneck, apontada como a pivô do fim do casamento, na segunda-feira (4/8).

Guimarães chegou a questionar o ex-marido sobre a relação dele com a moça, mas o alagoano negou ter tido algum envolvimento amoroso àquela altura: “[Estava] fingindo que era hétero. Não tem vergonha na sua cara não, rapaz? Arrumando sarna para se coçar”, disse o apresentador, ao passo que Maia afirmou “estar confuso”.