Após sequência de derrotas, SpaceX Starship decola no 10° teste

A SpaceX anunciou na terça-feira (26/08) conseguiu colocar em órbita o foguete Starship após dez testes malsucedidos.
O bilionário Elon Musk, proprietário da empresa, elogiou a equipe em sua conta oficial no X (ex-Twitter). “Ótimo trabalho da equipe da SpaceX!”, escreveu.
O foguete não tripulado decolou às 18h30 (horário local) da Starbase, no Texas (Estados Unidos) e se separou com sucesso da espaçonave minutos depois.
O propulsor então desceu sobre o Golfo do México e aterrissou na água. A SpaceX não tentou o pouso reutilizável do ano passado.
Saiba mais
Watch Starship’s tenth flight test → https://t.co/UIwbeGoo2B https://t.co/BFrpQPQFUw
— SpaceX (@SpaceX) August 26, 2025
“Todos os principais objetivos foram alcançados, com dados cruciais para subsidiar os projetos da próxima geração da Starship e do Super Heavy”, registrou em nota a companhia de Musk.
O teste ocorre após a SpaceX cancelar seu lançamento por dois dias consecutivos em razão de problemas nos sistemas de solo e devido ao clima.
O Starship é o maior e mais potente foguete já construído, essencial para o objetivo da NASA de levar astronautas de volta à Lua, um empreendimento que rendeu à SpaceX bilhões de dólares em financiamento por contratos governamentais, de acordo com o jornal The Washington Post.