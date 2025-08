Após três anos, homem que manteve mulher refém em hotel no Centro de Rio Branco é condenado

Jozimar Boone, de 38 anos, foi condenado a três anos e três meses de reclusão por manter uma mulher em cárcere privado dentro de um hotel no Centro de Rio Branco, em março de 2022. A pena, que também inclui dez dias-multa, deverá ser cumprida em regime aberto. O crime aconteceu no Calçadão Epaminondas Jácome, em um hotel onde o acusado estava hospedado.

A vítima foi levada ao local por um mototaxista, após ser contratada por Boone para um programa sexual. Eles consumiram drogas e bebidas alcoólicas antes do episódio. No entanto, durante a estadia, Boone impediu a mulher de sair do quarto, trancando-a no banheiro e a ameaçando com um revólver calibre .38. Ela permaneceu nua e em estado de pânico até ser resgatada pela Polícia Militar.

O resgate foi possível após o mesmo mototaxista retornar ao hotel e avisar funcionários de que a mulher não conseguia sair. A polícia foi acionada e conseguiu libertar a vítima, que foi atendida pelo Samu ainda no local. A arma não chegou a ser disparada. Boone foi preso em flagrante e desde então aguardava julgamento.

A sentença foi assinada pela juíza Isabelle Sacramento Torturela no dia 30 de julho. Segundo a decisão, Boone estava alterado e dizia ser vítima de uma armação, afirmando que só sairia com a presença da polícia. Ele é natural de Extrema (RO) e estava em Rio Branco havia cerca de duas semanas.

Funcionários do hotel relataram surpresa com o comportamento do homem, que aparentava ser tranquilo. A dona do estabelecimento disse que só tomou conhecimento da situação após o mototaxista retornar ao local. Segundo ela, Boone não quis diálogo e parecia fora de si no momento da chegada da polícia.

O caso foi denunciado pelo Ministério Público do Acre em abril de 2022. A defesa do réu ficou a cargo da Defensoria Pública, que não se manifestou sobre a condenação até o momento.